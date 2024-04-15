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محليات

الاخبار: الغربيون يبحثون موقف لبنان في ظل التصعيد وقرار أميركي بالدخول جدياً في ملف الرئاسة

2024-04-15 | 01:18
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الاخبار: الغربيون يبحثون موقف لبنان في ظل التصعيد وقرار أميركي بالدخول جدياً في ملف الرئاسة
الاخبار: الغربيون يبحثون موقف لبنان في ظل التصعيد وقرار أميركي بالدخول جدياً في ملف الرئاسة

أشارت مصادر متابعة لصحيفة "الاخبار" إلى أن "الاهتمام الدولي بالملف اللبناني سجّل تراجعاً في الأسابيع الماضية لقناعة الدول المعنية بعدم القدرة على إحداث أي خرق سياسي أو عسكري".

 ولفتت المصادر إلى أن التطور الإقليمي المتمثل بالرد الإيراني "قد يبدّل الوضع إذا ما صدقت مؤشرات إلى أن الولايات المتحدة قد تضغط على إسرائيل للقبول بهدنة مقابل الحماية التي أمّنتها لها"، وهو ما "سينسحب على لبنان أيضاً الذي يتوقع أن يشهد نشاطاً دبلوماسياً خاصاً بالملف الرئاسي بعدما انتهت عطلة الأعياد".

 وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن "السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون أوحت في الأيام الماضية بوجود قرار لدى إدارتها بالدخول جدياً في هذا الملف والبدء بضغط حقيقي بعدما تركت هامش الحركة للآخرين طويلاً".

كما علمت "الأخبار" أن عدداً من الدبلوماسيين الغربيين طلبوا مواعيد عاجلة مع مرجعيات رسمية وسياسية لأجل مناقشة تداعيات الرد الإيراني من جهة، وإمكانية تفعيل المساعي لإجراء انتخابات رئاسية في وقت قريب.

 وقالت المصادر إن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في لبنان، وخصوصاً الأوروبية، أجرت اتصالات موسّعة للوقوف على تطوّر الأوضاع الأمنية، وشدّدت على «تحييد» لبنان عن أي تصعيد إقليمي قد يحصل عقب الردّ الإيراني.

وبحسب المصادر فإن الدبلوماسيين الأجانب "أوحوا بأنهم كانوا يترقّبون الردّ الإيراني، ويرونه وشيكاً جداً، لكنهم لم يتصرّفوا على أساس أن المنطقة مقبلة على حرب شاملة، فهم تابعوا ترتيب مواعيد لهم مع مسؤولين في لبنان، خلال الأسبوع المقبل، بشكل طبيعي، من دون تأخير أو انتظار تطوّرات ما".

الاخبار: الغربيون يبحثون موقف لبنان في ظل التصعيد وقرار أميركي بالدخول جدياً في ملف الرئاسة

محليات

رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية

ليزا جونسون

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