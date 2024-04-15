وفد نواب قوى المعارضة غادر إلى واشنطن

ويعقد الوفد خلال الأسبوع المقبل اجتماعات عدة في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، والكونغرس، ومراكز دراسات، وصندوق النقد الدولي، ومع مجموعات لبنانية أميركية بهدف إيصال وجهة نظر المعارضة في ملفات عدة أهمها وضع الحرب في جنوب لبنان وغزة في ظل خطر توسعها، ملف رئاسة الجمهورية، وملف النزوح السوري.

كما يعقد الوفد سلسلة لقاءات تتعلق بالوضع الاقتصادي المالي والإصلاحات المرتبطة به. وسيستهل زيارته بلقاء نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية السابق ديفيد هيل، وحضور دعوة العشاء التي يقيمها على شرفهم عضو الكونغرس اللبناني الأصل ورئيس لجنة الصداقة النيابية الاميركية-اللبنانية دارين لحود.