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محليات

وفد نواب قوى المعارضة غادر إلى واشنطن

2024-04-15 | 02:27
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وفد نواب قوى المعارضة غادر إلى واشنطن
وفد نواب قوى المعارضة غادر إلى واشنطن

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان وفد يمثل نواب قوى المعارضة غادر إلى واشنطن ، ويضم الوفد ميشال معوض عن كتلة "تجدد"، نديم الجميل عن كتلة الكتائب، جورج عقيص عن كتلة "الجمهورية القوية" ومارك ضو ووضاح الصادق عن كتلة "تحالف التغيير".

ويعقد الوفد خلال الأسبوع المقبل اجتماعات عدة في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، والكونغرس، ومراكز دراسات، وصندوق النقد الدولي، ومع مجموعات لبنانية أميركية بهدف إيصال وجهة نظر المعارضة في ملفات عدة أهمها وضع الحرب في جنوب لبنان وغزة في ظل خطر توسعها، ملف رئاسة الجمهورية، وملف النزوح السوري.

كما يعقد الوفد سلسلة لقاءات تتعلق بالوضع الاقتصادي المالي والإصلاحات المرتبطة به. وسيستهل زيارته بلقاء نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية السابق ديفيد هيل، وحضور دعوة العشاء التي يقيمها على شرفهم عضو الكونغرس اللبناني الأصل ورئيس لجنة الصداقة النيابية الاميركية-اللبنانية دارين لحود.

وفد نواب قوى المعارضة غادر إلى واشنطن

محليات

نواب المعارضة

واشنطن

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