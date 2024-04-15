الخارجية اللبنانية: لوقف التصعيد والتهديد بشن الحرب والاعمال العسكرية الانتقامية بكافة اشكالها

اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين انها تتابع "بقلق شديد الاحداث والتطورات الاخيرة في الشرق الاوسط، بعد ان وصلت المنطقة برمتها الى حافة الهاوية. يتزامن ذلك مع استمرار الحرب على غزة للشهر السابع، وعدم تطبيق قرار مجلس الامن الدولي ٢٧٢٨ لوقف الحرب في غزة، وتعثر العودة الى المسار السياسي المبني على حل الدولتين، وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة."