جلسة تشاورية وزارية برئاسة ميقاتي بحضور وزراء "الوطني الحر"

بدأت الجلسة التشاورية الوزارية في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي .

واشارت مراسلة الجديد الى حضور وزراء التيار الوطني الحر الجلسة اذ حضر وزراء العدل والسياحة والاشغال والثقافة اضافة الى وزراء الداخلية والتربية والخارجية .

كما حضر وزراء الزراعة والإعلام والاتصالات والبيئة اضافة الى وزراء الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والعمل و المال والمهجرين.

في المقابل غاب عن الجلسة كل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامة ووزراء الدفاع والاقتصاد والصناعة اضافة الى وزراء الصحة والطاقة والتنمية الادارية.