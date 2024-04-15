جلسة تشاورية وزارية برئاسة ميقاتي بحضور وزراء "الوطني الحر"
بدأت الجلسة التشاورية الوزارية في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي .
واشارت مراسلة الجديد الى حضور وزراء التيار الوطني الحر الجلسة اذ حضر وزراء العدل والسياحة والاشغال والثقافة اضافة الى وزراء الداخلية والتربية والخارجية .
كما حضر وزراء الزراعة والإعلام والاتصالات والبيئة اضافة الى وزراء الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والعمل و المال والمهجرين.
في المقابل غاب عن الجلسة كل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامة ووزراء الدفاع والاقتصاد والصناعة اضافة الى وزراء الصحة والطاقة والتنمية الادارية.