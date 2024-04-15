ميقاتي خلال الجسة التشاورية الوزارية: نلتقي للبحث بما يجب اتخاذه من خطوات لتحصين الاستقرار الاجتماعي وان يكون للبنان موقف واحد امام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين