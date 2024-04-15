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ميقاتي : نحن في الحكومة نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية ولا نمارس الترف السياسي وليس عندنا شغف بالسلطة
2024-04-15 | 03:52
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ميقاتي : نحن في الحكومة نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية ولا نمارس الترف السياسي وليس عندنا شغف بالسلطة
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ميقاتي : نحن في الحكومة نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية ولا نمارس الترف السياسي وليس عندنا شغف بالسلطة
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ميقاتي : لسنا دعاة حرب إلا ان الاعتداءات الاسرائيلية لا يمكن السكوت عنها ولا نقبل ان تستباح اجواؤنا
ميقاتي خلال الجسة التشاورية الوزارية: نلتقي للبحث بما يجب اتخاذه من خطوات لتحصين الاستقرار الاجتماعي وان يكون للبنان موقف واحد امام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين
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