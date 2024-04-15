جعجع: محور الممانعة و"التيار" لا يريدون إنتخابات بلدية في لبنان

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان، الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع نهار الأربعاء المقبل، وأغلب الظنّ من أجل التحضير لجلسة نيابية لتمديد ثالث للمجالس البلدية والاختيارية في لبنان بحجة العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب، مع الأخذ في الاعتبار ان محور الممانعة كان رأس حربة في التمديدين السابقين أيضا، ولم يكن هناك أي عمليات عسكرية في الجنوب.