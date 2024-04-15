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محليات

جعجع: محور الممانعة و"التيار" لا يريدون إنتخابات بلدية في لبنان

2024-04-15 | 08:03
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جعجع: محور الممانعة و&quot;التيار&quot; لا يريدون إنتخابات بلدية في لبنان
جعجع: محور الممانعة و"التيار" لا يريدون إنتخابات بلدية في لبنان

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان، الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع نهار الأربعاء المقبل، وأغلب الظنّ من أجل التحضير لجلسة نيابية لتمديد ثالث للمجالس البلدية والاختيارية في لبنان بحجة العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب، مع الأخذ في الاعتبار ان محور الممانعة كان رأس حربة في التمديدين السابقين أيضا، ولم يكن هناك أي عمليات عسكرية في الجنوب.

إن هذا التوجّه يدلّ على أن محور الممانعة وحلفاءه وبالأخص "التيار الوطني الحر" لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان وحتى إشعار آخر. إن البلديات هي السلطات شبه الوحيدة التي ما زالت قائمة لتلبية حاجات المواطن الذي يلجأ إليها في السراء والضراء. 
من هنا، أدعو الكتل والنواب جميعا، وبخاصة "التيار الوطني الحر"، إلى عدم المساهمة في التمديد الجديد، علما أن جزءا كبيرا من البلديات أصبح محلولا، والجزء الآخر منها مشلولا، والباقي "أكل الدهر عليه وشرب".
إن تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية مرة من جديد، هو طعنة إضافية في الجسم اللبناني الذي يعاني الكثير أصلا، وجريمة موصوفة بحق المواطن، كما بحق الدولة ومؤسساتها.
جعجع: محور الممانعة و"التيار" لا يريدون إنتخابات بلدية في لبنان

محليات

سمير جعجع

محور الممانعة

الإنتخابات البلدية

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