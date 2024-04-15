الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

خاص الجديد

القاضية عون تمثل أمام المجلس التأديبي.. و"الجديد" تكشف تفاصيل "جلسة الـ 10 دقائق"

2024-04-15 | 09:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القاضية عون تمثل أمام المجلس التأديبي.. و&quot;الجديد&quot; تكشف تفاصيل &quot;جلسة الـ 10 دقائق&quot;
القاضية عون تمثل أمام المجلس التأديبي.. و"الجديد" تكشف تفاصيل "جلسة الـ 10 دقائق"


مثلت اليوم النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أمام الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي سهيل عبود، في جلسة أولى لها، بعد أسابيع على طلب رد بحق الأخير على إعتبار أنه خصم ولا يمكن له النظر في الملف.

وكانت القاضية عون إستأنفت قرار طردها من القضاء في أيار العام الماضي والذي أصدره في ذلك الحين رئيس المجلس التأديبي القاضي جمال الحجار (مدعي عام التمييز حالياً) على خلفية شكاوى أمام هيئة التفتيش القضائي التي أوصت بإحالتها إلى المجلس التأديبي.
في السياق، أفادت معلومات قناة "الجديد" بأنه "في بداية الجلسة التي لم تستمر لأكثر من 10 دقائق، باشرت غادة عون بالقول لعبود: "قدّمت طلب رد حضرتك أمام المرجع المختص هذه المرة،  ففي المرة الماضية لم يكن لدي الوقت الكافي لدراسة موضوع الصلاحية والمرجع المختص، فبعد ان طلبتُ الرد من الهيئة العليا لمحكمة التمييز عدت وتقدّمت بطلب الرد امام مجلس  القضاء الأعلى".
وأضافت المعلومات عينها أن "المجلس التأديبي برئاسة سهيل عبود أجل الجلسة الى 29 الجاري".
وكان مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات ادعى على القاضية عون في الشكوى التي رفعها ضدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف بجرائم إساءة استعمال السلطة وإثارة النعرات الطائفية والقدح والذم، وقد أحيلت الشكوتان أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر بهما.
القاضية عون تمثل أمام المجلس التأديبي.. و"الجديد" تكشف تفاصيل "جلسة الـ 10 دقائق"

خاص الجديد

محليات

القاضية غادة عون

الهيئة العليا للتأديب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد يوجز مجمل المستجدات الميدانية على الساحة الجنوبية
الصحافي حسن الدّر لـ وهلق شو: السيد نصرالله وصف تصريحات القوات اللبنانية بشأن حادثة باسكال سليمان بأنها تهدف إلى الفتنة وتحية للشارع المسيحي حيث لم ينجر للتصريحات المستفزة

اقرأ ايضا في خاص الجديد

عمر معربوني : المشهد الإستراتيجي تغيّر.. و"إسرائيل" باتت في موقع مختلف
Play
10:33
Play

عمر معربوني : المشهد الإستراتيجي تغيّر.. و"إسرائيل" باتت في موقع مختلف

عمر معربوني : المشهد الإستراتيجي تغيّر.. و"إسرائيل" باتت في موقع مختلف

10:33

عمر معربوني : المشهد الإستراتيجي تغيّر.. و"إسرائيل" باتت في موقع مختلف

عمر معربوني : المشهد الإستراتيجي تغيّر.. و"إسرائيل" باتت في موقع مختلف

الجبهة إشتعلت جنوباً.. ومراسل الجديد يواكب آخر المستجدات
Play
10:28
Play

الجبهة إشتعلت جنوباً.. ومراسل الجديد يواكب آخر المستجدات

الحدود الجنوبية.. مراسل الجديد يواكب آخر المستجدات

10:28

الجبهة إشتعلت جنوباً.. ومراسل الجديد يواكب آخر المستجدات

الحدود الجنوبية.. مراسل الجديد يواكب آخر المستجدات

داوود كتاب : الأردن دولة ذات سيادة.. وحكومتها في وضع صعب
Play
10:26
Play

داوود كتاب : الأردن دولة ذات سيادة.. وحكومتها في وضع صعب

داوود كتاب : الأردن دولة ذات سيادة.. وحكومتها في وضع صعب

10:26

داوود كتاب : الأردن دولة ذات سيادة.. وحكومتها في وضع صعب

داوود كتاب : الأردن دولة ذات سيادة.. وحكومتها في وضع صعب

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024