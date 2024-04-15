باسيل: وقت الإستثمار السياسي والمتاجرة بدم اللبنانيين انتهى

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في "دقيقة مع جبران" أنه إذا كان النزوح السوري يشكل خطراً وجودياً فلا يعني ذلك أن جميع النازحين مجرمون، لافتاً إلى من يتباكون اليوم على هذا الملف هم من أوصلونا إلى هذه الحال بسكوتهم لا بل بقبولهم وتواطئهم.