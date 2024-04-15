كتلة الوفاء للمقاومة : بري او لا احد... التفاصيل في النشرة المسائية

ترأس راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول - مروان تابت القداس الألهي في كاتدرائية مار مارون في مونتريال لراحة نفس منسق "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل المغدور باسكال سليمان، بدعوة من منسقية "القوات اللبنانية" في كندا، بمشاركة راعي ابرشية الروم الملكيين الكاثوليك المطران ميلاد الجاويش، وبمعاونة الأبوين الفرد حلو وإيلي ديراني، وحضور ممثل مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في مونتريال الشيخ عادل حاطوم، منسق "القوات" في كندا ميشال عقل ونائبه جوزيف القزح، رئيس مركز "القوات" في مونتريال رشدي رعد، رئيسة مركز قسم "الكتائب اللبنانية" في مونتريال السيدة جاكلين طنوس، رئيس مركز حزب "الوطنيين الأحرار" في مونتريال جوزيف خيرالله، عضو بلدية لافال السيدة ساندرا الحلو، عضو بلدية مون رويال أنطوان طيار، زعيم المعارضة في بلدية مونتريال عارف سالم وحشد من المؤمنين.