كرامي: امامنا ٣ خيارات الخيار الاول هو ان نذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية
كتب رئيس تيار "الكرامة" فيصل كرامي، عبر "اكس": "امامنا ٣ خيارات: الخيار الاول هو ان نذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة وهذا الخيار لن ينجح بفعل الموزاييك في المجلس النيابي.
والخيار الثاني هو العودة الى اجراء الحوار كما طرحه الرئيس نبيه بري ينتج توافقاً على اسم الرئيس، واذا لم ينجح هذا الخيار.
فإننا لن نجد امامنا سوى الخيار الثالث المتمثّل باجراء انتخابات نيابية مبكرة مع تعديل قانون الانتخابات كي لا يستمر فرز المواطنين طائفيا".