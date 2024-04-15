كرامي: امامنا ٣ خيارات الخيار الاول هو ان نذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية





كتب رئيس تيار "الكرامة" فيصل كرامي، عبر "اكس": "امامنا ٣ خيارات: الخيار الاول هو ان نذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة وهذا الخيار لن ينجح بفعل الموزاييك في المجلس النيابي.

‏والخيار الثاني هو العودة الى اجراء الحوار كما طرحه الرئيس نبيه بري ينتج توافقاً على اسم الرئيس، واذا لم ينجح هذا الخيار.