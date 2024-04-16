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بري لـ"الجديد" ردا على باسيل : جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش"
2024-04-16 | 13:12
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بري لـ"الجديد" ردا على باسيل : جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش"
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