أسرار الصحف: إفطار انتهى في المستشفى... نواب تسمّموا!

النهار

عممت مرجعيات سياسية وأحزاب على مسؤوليها عدم التطرق إلى موضوع الرد الإيراني، لجملة اعتبارات لها انعكاسات سلبية على الداخل اللبناني.

لوحظ خلال الرد الإيراني أن حالة إرباك سجلت لدى المسؤولين، وتحديداً في ما خص مطار بيروت، والذي أدى إلى بلبلة في صفوف المغادرين والعائدين.

نائب أرثوذكسي سابق تربطه علاقات مع مختلف الأفرقاء التقى شخصيات سياسية ودينية من دون إعلام . ونجح في وضع أسس حلحلة لقضية تخص الطائفة وهي قيد المعالجة بهدوء ومن دون ضجيج.

يكثر ضباط متقاعدون من الإطلالات الإعلامية بعد فترة قصيرة على تقاعدهم ومغادرتهم الحياة العسكرية. ولا يحسن اكثرهم الحديث في المواضيع المحلية والدولية التي يتناولونها. ولا يقدمون أنفسهم إلا بصفة خبراء استراتيجيين.

لم يتبادل مرجعان سياسي وديني التهاني بالأعياد على غرار سنوات سابقة.

يتنافس ضابطان من البقاع ولا يزالان في الخدمة ويحسبان على جهة سياسية واحدة. وينشط كل واحد منهما للحلول في منصب أمني يعود لطائفتهما.

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الجمهورية

تصرّ مرجعية روحية على تتويج عملها بصدور وثيقة ثوابت والسعي إلى صورة جامعة.

بدأ المجتمع الدولي يشعر بأن موقفه الداعم لبقاء اللاجئين السوريين بات يُحمّله مسؤولية الإنعكاسات السلبية لهذا اللجوء.

لم يتردّد أحد الديبلوماسيين بمراجعة كبار المسؤولين لإبلاغهم بمجموعة مخاوف ناجمة عن التطورات الأخيرة قبل وقوعها منبّهاً من نتائجها إن لم يلملم اللبنانيون أطرافهم.

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اللواء

أخطرت قوى لبنانية وفلسطينية بضرورة الجاهزية، قبل ساعات قليلة من موعد بدء الضربات الإيرانية ليل السبت – الأحد!

لم يُعرف ما إذا كان اللقاء بين رئيس تيار «متموضع» وشخصية مارونية مناوئة لخطه، تمَّ صدفة أم نتيجة اتصالات مسبقة؟

ما يزال حزب بارز، يقع في تحديد خياراته بين توجيهين: الأول عدم إفساح المجال أمام قوى مناوئة للتقدم، والثاني الحفاظ على صلة قوية مع جهات حليفة، على الرغم من الخلافات أو التباينات

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نداء الوطن

يبدي رئيس تيار بارز إنزعاجه من أسلوب قيادي في حزبه، تتسم مواقفه بالحدية والحسم، خصوصاً وأنّها تلاقي استقطاباً وتأييداً من جمهور عريض.

يتردد أنّ رزمة مساعدات أوروبية يتم التحضير لها للبنان بعد تغيير مقاربة دول الإتحاد الأوروبي إزاء ملف النازحين السوريين، خصوصاً بعد ضغط السلطات القبرصية، ومن المنتظر أن تظهر بوادر هذه المساعدات بعد مؤتمر بروكسل الذي سيعقد أواخر شهر أيار المقبل.

يقال إنّ عدداً من نواب كتلة بارزة أصيبوا جميعاً بتسمم غذائي خلال إفطار جمعهم.

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البناء

قالت مصادر أمنية إقليمية بارزة إن وضعاً حرجاً ينتظر دولتين إقليميتين إذا قررت “اسرائيل” الردّ على الردّ الإيراني هما الأردن وأذربيجان، حيث الأجواء الأردنية ممر شبه إلزامي لتأمين وصول الصواريخ والطائرات الإسرائيلية الى الأجواء الإيرانية وإذا تساهل الأردن مع ذلك كما فعل في التصدّي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية فسوف يكون عرضة لرد إيراني مباشر، ومثله اذربيجان التي تستضيف أسراب طائرات حربية إسرائيلية يمكن أن تشارك في الرد على إيران وقد تبلغت من إيران نية توجيه ضربات قاسية لمنشآتها اذا قدّمت تسهيلات للرد الإسرائيلي.

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن بنيامين نتنياهو يساوم مع الأميركيين على المفاضلة بين منحه الضوء الأخضر للرد على إيران مقابل استعداده لإبداء المرونة في ملفات غزة، خصوصاً صرف النظر عن معركة رفح وتسهيل المفاوضات مع حركة حماس عبر توسيع صلاحيات الوفد المفاوض وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية. وقالت المصادر إن إجماع مجلس الحرب وقادة الجيش والأجهزة الأمنية على ضرورة الرد يشير الى حجم الشعور بالأذى الذي ألحقته الضربة الإيرانية بقوة الردع الإسرائيلية؛ وهذا تأخذه واشنطن بالاعتبار لكنها تقيم حساباً أكبر لما بعد الرد ،وكيفية التعامل مع الرد الإيراني الذي يتوقع أن يكون فوق قدرة الاحتمال دون الذهاب الى حرب.