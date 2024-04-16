الباحث في الدراسات الاستراتيجية والسياسية محمد الحربي من الرياض لـ "الجديد": الضربة الايرانية غيرّت المفاهيم عن قواعد الاشتباك والمعادلات في الشرق الاوسط بعد 7 اكتوبر تغيرت