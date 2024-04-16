حزب الله : استهدفنا مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة الصاروخية والمدفعية
حزب الله : استهدفنا مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة الصاروخية والمدفعية
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية و خصوصًا الاعتداء على بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من مساء يوم الثلاثاء 16-04-2024 *مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة الصاروخية والمدفعية."