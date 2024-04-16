حزب الله : استهدفنا مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة ‏الصاروخية والمدفعية

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية و خصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏07:30 ‌‎من مساء يوم الثلاثاء 16-04-2024 *مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة ‏الصاروخية والمدفعية.‏"