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محليات

الاحتلال يواصل عدوانه على القرى الجنوبية والمقاومة تستهدف عدداً من مواقعه

2024-04-16 | 15:22
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الاحتلال يواصل عدوانه على القرى الجنوبية والمقاومة تستهدف عدداً من مواقعه
الاحتلال يواصل عدوانه على القرى الجنوبية والمقاومة تستهدف عدداً من مواقعه

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على القرى والبلدات الجنوبية مستهدفاً المنازل والمناطق المأهولة .

فقد شن الطيران المعادي غارة استهدفت منزلاً في بلدة ياطر قرابة العاشرة مساء كما استهدف بلدة المنصوري ، وافاد مراسل "الجديد" ان لا اصابات جراء الغارتين المعاديتين .

وكان العدو استهدف بغارة جوية سيارتين في بلدة الشهابية حيث افاد مراسل "الجديد" عن وقوع شهيدين ، فيما ادت غارة معادية على بلدة عين بعال الى سقوط شهيد وجريح .

وفي السياق نعى حزب الله في بيان الشهيد محمد حسين مصطفى شحوري ، وقال في بيان له : "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسين مصطفى شحوري "جابر" مواليد عام 1994 من بلدة الشهابية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

كما نعى الحزب "الشهيد محمود ابراهيم فضل الله "شادي" مواليد عام 1975 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان"، ونعى ايضاً " الشهيد اسماعيل يوسف باز "أبو جعفر" مواليد عام 1972 من بلدة الشهابية في جنوب لبنان" .

كما اعلنت حركة امل استشهاد حسين قاسم كرشت "من مواليد حناويه ١٩٧٢ والذي استشهد إثر عدوان اسرائيلي غادر على  بلدة عين بعال."

ومساء اعلن حزب الله " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‏07:25 ‌‎من مساء يوم الثلاثاء 16-04-2024 مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة ‏بصواريخ الكاتيوشا.‏"

كما اعلن استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة ‏الصاروخية والمدفعية، ومقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا.، اضافة الى استهداف موقع البغدادي بقذائف المدفعية.‏

الاحتلال يواصل عدوانه على القرى الجنوبية والمقاومة تستهدف عدداً من مواقعه

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