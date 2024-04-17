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محليات

مصدر في "القوات" لـ "نداء الوطن": كلام بري ذريعة لتأجيل الانتخابات

2024-04-17 | 02:01
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مصدر في &quot;القوات&quot; لـ &quot;نداء الوطن&quot;: كلام بري ذريعة لتأجيل الانتخابات
مصدر في "القوات" لـ "نداء الوطن": كلام بري ذريعة لتأجيل الانتخابات

ردّ مصدر بارز في "القوات اللبنانية" عبر "نداء الوطن" على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الإنتخابات البلدية.

وقال: "كلام الرئيس بري ذريعة لتأجيل الانتخابات. وفي المرة السابقة التي تم فيها التأجيل لم يكن هناك أحداث في الجنوب، كما أننا لا نتحدث عن الجنوب ككل، بل عن بعض القرى الحدودية التي تتعرض لعمليات عسكرية، وليس كل الجنوب. ولا أحد يتحدث عن فصل الجنوب عن لبنان. إن من يفصل لبنان عن الجمهورية اللبنانية هو من يرفض التزام المواعيد الدستورية». وختم المصدر: «اننا لا نتعامل مع الجنوب كمنطقة شيعية، بل هو لجميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين وهو منطقة لبنانية عزيزة على غرار سائر المناطق. وما يقوله الرئيس بري في هذا الصدد غير مفهوم لا من قريب ولا من بعيد".
وصرح بري مساء أمس على قناة "الجديد"، قائلاً: "لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب، وبده يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان". 
وأضاف: "الخطورة في كلام جعجع هو عن الفيدرالية وهذا يعني أننا لا نزال في "حالات حتماً"".
 
مصدر في "القوات" لـ "نداء الوطن": كلام بري ذريعة لتأجيل الانتخابات

محليات

نداء الوطن

نبيه بري

القوات اللبنانية

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