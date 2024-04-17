بالصورة - جعجع في منزل باسكال سليمان معزيًا

اشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، الى أن "الخصومة في الحياة مسألة طبيعية انطلاقا من الخلاف بين مشاريع وأفكار ومبادئ ومنطلقات، ولكن أسوأ الخصومات أن يكون الخصم كذابا ونصابا ويحاول باستمرار التضليل متكئا على ذاكرة الناس القصيرة، فالداني يعلم والقاصي أيضا بأن النائب جبران باسيل، ومنذ وضع الممانعة يدها على السلطة بدءا من العام 2011، لديه الأكثرية الوزارية والتي أضاف إليها لاحقا رئاسة جمهورية وأكثرية نيابية، فضلا عن إدارات ومؤسسات وسلطات جعلته في الموقع الذي يتحمل فيه المسؤولية الأساسية في الملفات التي يعاني منها الشعب اللبناني، بدءا من انتهاك الدستور والسيادة، مرورا بالانهيار المالي، وصولا إلى الدخول العشوائي للاجئين، وعلى رغم ذلك يحاول رمي المسؤولية زورا وبهتانا على غيره".