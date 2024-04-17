ردٌ على الرد... علي حسن خليل لـ "القوات": النوايا الحقيقية كُشفت
رد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل على حزب القوات اللبنانية، وقال: "من الجيد ان نُقل كلام عن الرئيس بري في إحدى الوسائل الإعلامية لكي تكتشف النوايا الحقيقة لرئيس حزب القوات في تأكيد محاولة فصل الجنوب عن لبنان، وإعتبار أن مرحلة الاحتلال الإسرائيلي في العام ١٩٩٨ مازالت قائمة متناسياً أن الجنوب قد تم تحريره بدماء الآلاف من الشهداء في سبيل كل لبنان".
وأضاف في بيان: "لعل الأخطر هو تأكيده أن مشروع الفدرلة قائم في عقله وخطابه وهو يطرحه للتسويق بين اللبنانيين من خلال اطلالته الأخيرة والطائف، او من خلال حديث رئيس دائرته الاعلامية عن حل الدولتين في لبنان... والجواب عليه هو في عهدة كل الحريصين على الدولة والوحدة والطائف.