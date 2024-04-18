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النهار: ميقاتي إلى فرنسا بدعوة من ماكرون وبحث في كل جوانب الملف اللبناني

2024-04-18 | 01:24
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النهار: ميقاتي إلى فرنسا بدعوة من ماكرون وبحث في كل جوانب الملف اللبناني
النهار: ميقاتي إلى فرنسا بدعوة من ماكرون وبحث في كل جوانب الملف اللبناني

يتوجه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي زيارة الى باريس اليوم بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يستقبله غدا، للبحث في كل جوانب الملف اللبناني وآخر التطورات على الساحتين الداخلية والاقليمية.

وعلمت صحيفة النهار، ان "الجانبين اللبناني والفرنسي سيتناولان ملف ملء الشغور الرئاسي، علما ان ليس لدى باريس أي مرشح لهذا المنصب، وان المستشارة الديبلوماسية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في قصر الاليزيه تمتنع عن مقابلة المرشحين المفترضين للرئاسة، كما انهما سيبحثان في ملف الاصلاحات البنيوية التي يطالب بها المجتمع الدولي لبنان منذ اعوام".
 
ولن يغيب بالطبع الوضع الامني والحرب القائمة على الحدود بين “حزب الله” واسرائيل والمخاطر التي يتعرض لها لبنان من جراء هذا التصعيد، وسيعرب الرئيس ماكرون امام ضيفه عن مخاوفه من التصعيد العسكري.

وستكون الزيارة مناسبة لطيّ الانتقادات والتوترات التي شابت العلاقات بين الطرفين الفرنسي واللبناني.
النهار: ميقاتي إلى فرنسا بدعوة من ماكرون وبحث في كل جوانب الملف اللبناني

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