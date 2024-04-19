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محليات

مصادر "التيار" تلخص لـ"الجمهورية" ما أبلغه باسيل للخماسية

2024-04-19 | 02:04
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مصادر &quot;التيار&quot; تلخص لـ&quot;الجمهورية&quot; ما أبلغه باسيل للخماسية
مصادر "التيار" تلخص لـ"الجمهورية" ما أبلغه باسيل للخماسية

لخّصت مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة "الجمهورية" الموقف الذي أبلغه رئيس التيار النائب جبران باسيل الى السفراء الاربعة امس بالآتي: "قالوا لنا اننا نعلم انكم كتيّار تنظرون الى الاستحقاق وكأنه سيادي، ونحن لا نسمح لأنفسنا بأن نتدخل في مسألة محصورة بالسيادة اللبنانية. فكان جوابنا أنها بداية جيدة وبالتالي لا كلام في الاسماء".

واضافت المصادر: "شرحنا لهم كيف ان للّجنة الخماسية دوراً كبيراً في مساعدتنا، وطلبنا منهم ان يشترطوا علينا الاصلاح قبل مساعدتنا وانّ الامر لا يزعجنا في أن يقوموا بهذا الضغط على الحكومة ومجلس النواب قبل مساعدتنا."

وتابعت : " امّا بالنسبة لشروط الحوار فقد قلنا لهم اننا مع فكرة الحوار الهادف ولكن قبلاً نريد ان ينطلق مبدأ الحوار من اتفاق مكتوب على ان يكون هذا الحوار محدودا في الزمان ومحصورا برئاسة الجمهورية، واذا تم التوافق على اسم نذهب ونكرّسه في مجلس النواب. "

وقالت المصادر : "لكن ان لم يتم التوافق على اسم نريد ضماناً في ان تعقد جلسة لمجلس النواب ونذهب الى التصويت والمنافسة المشروعة على ان يتم تأمين النصاب، وهذا هو شرطنا وما قصدناه من وجوب ان يؤدي الحوار الى جلسة انتخابية نتيجة خوفنا وغيرنا من ان تتم ادارة البلاد في المستقبل عن طريق الحوار فيصبح عرفاً وقاعدة. ساعتئذ تصبح طاولة الحوار بديلاً لدور رئيس الجمهورية وبديلاً للحكومة فنصبح عند كل مفصل او معضلة نحتكِم الى عرف الحوار".

مصادر "التيار" تلخص لـ"الجمهورية" ما أبلغه باسيل للخماسية

محليات

باسيل

اللجنة الخماسية

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