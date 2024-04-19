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محليات

وفد نواب المعارضة يتابع جولته في واشنطن

2024-04-19 | 03:23
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وفد نواب المعارضة يتابع جولته في واشنطن
وفد نواب المعارضة يتابع جولته في واشنطن

يتابع وفد نواب قوى المعارضة اللبنانية، الذي يمثل 31 نائبا، جولته في العاصمة ألاميركية واشنطن، مقدما وجهة نظر المعارضة وخارطة طريق موحدة للمرحلة المقبلة، وهو يضم النواب ميشال معوض، وضاح الصادق، جورج عقيص، مارك ضو ونديم الجميل.

وإستهل الوفد لقاءاته في الكونغرس بإجتماع  موسع  مع ممثلين عن لجنة الصداقة اللبنانية ألاميركية، والتي باتت تضم 36 نائبا، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد كبير من اعضاء الكونغرس في لجان الخارجية والمالية.

كما لبى الوفد دعوة من ثلاثة مراكز بحوث هم، مؤسسة الشرق الأوسط، التي كانت بحضور عدد من اصحاب القرار في واشنطن، ومركز ويلسون، بالاضافة الى الــ ATFL) American Task Force on Lebanon) بحضور عدد من الصحافيين والمسؤولين في الوزارات المعنية والدبلوماسيين والباحثين. كما عقدوا لقاء موسع مع النادي اللبناني في البنك الدولي ومؤسسة النقد وأكادميين لبنانيين في واشنطن.

وإلتقى الوفد مع مسؤولي ملف الشرق الأوسط ولبنان في وزارة الخزانة الاميركية لنقاش الخطوات الإصلاحية الضرورية لإنجاز برنامج مع صندوق النقد الدولي ولإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي اللبناني خاصة من اقتصاد الكاش وأموال التهريب والنشاطات غير الشرعية، بعد التقصير الكامل من الحكومة اللبنانية للقيام بللاصلاحات المطلوبة، مما ادى الى  تراجع لبنان وتصنيفه.  وتناول البحث في اولوية الدفاع عن القطاع الخاص الشرعي.

ويتابع الوفد إجتماعاته، بلقاءات في وزارة الخارجية والبيت الابيض وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من السفراء العرب في واشنطن.

كما وسيحضر الوفد قداسا لراحة نفس باسكال سليمان، قبل ان يلتقي خلال عطلة نهاية ألاسبوع مزيدا من اعضاء الكونغرس الاميركي.

 
 
 
 
وفد نواب المعارضة يتابع جولته في واشنطن

محليات

واشنطن

نواب المعارضة

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