حادثة غرق في بحر صور

تم انتشال ٥ غرقى من بحر صور بواسطة الدفاع المدني اللبناني، وتم نقل جثتين الى المستشفى اللبناني الايطالي ويتم العمل على انعاش حالتين، وآخر بصحة جيدة.