حزب الله: أسقطنا طائرة مسيرة معادية ‌‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان وسنعلن عن نوعها في وقت لاحق

اعلنت مصلحة الارصاد الجوية، أن "طقساً ربيعيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الثلاثاء، حيث تتأثر المنطقة برياح خماسينية حارة ومغبرة مصدرها مصر، تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، وتبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى درجات الحرارة الـ٣٣ درجة على الساحل وفي الداخل؛ وتنحسر تدريجياً يوم الجمعة".