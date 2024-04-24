بالفيديو - سلسلة غارات عنيفة على أطراف راميا وعيتا الشعب

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبيّنة في الجدول المرفق: