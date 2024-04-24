بالفيديو - سلسلة غارات عنيفة على أطراف راميا وعيتا الشعب

بالفيديو 📷 - الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على أطراف راميا وعيتا الشعب pic.twitter.com/JWoG8y1C8e
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 24, 2024
بالفيديو 📷 - الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على أطراف راميا وعيتا الشعب pic.twitter.com/JWoG8y1C8e
أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبيّنة في الجدول المرفق:
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