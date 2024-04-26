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محليات

بكمين مركّب .. حزب الله أعلن استهداف قافلة مؤللة للاحتلال في تلال كفرشوبا

2024-04-26 | 01:12
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بكمين مركّب .. حزب الله أعلن استهداف قافلة مؤللة للاحتلال في تلال كفرشوبا
بكمين مركّب .. حزب الله أعلن استهداف قافلة مؤللة للاحتلال في تلال كفرشوبا

الحزب اشار الى انه تم استهداف قافلة الاحتلال بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصاروخية..

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، أعدت المقاومة ‏الإسلامية كميناً مركباً من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن عند ‏الساعة (23:10) من ليل يوم الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر. "

كما اعلن الحزب في بيان آخر انه "بعد رصدٍ دقيقٍ ‌‏ومتابعة لتحركات قوات العدو الإسرائيلي على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع ‏المالكية ‏عند الساعة (23:00) من ليل يوم الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها من قبل المقاومة ‌‏الإسلامية بنيران المدفعية وقد أُصيبت بشكلٍ مباشر.‏"

بكمين مركّب .. حزب الله أعلن استهداف قافلة مؤللة للاحتلال في تلال كفرشوبا

محليات

حزب الله

المقاومة الاسلامية

كفرشوبا

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