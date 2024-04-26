صديق مقرب من الحريري ينفي ما يتم تداوله حول وضعه الصحي: بكامل عافيته وهذا ما قاله لدى قراءته الخبر

قال صديق مقرب من الرئيس سعد الحريري لـ "مستقبل ويب"، زاره هذا الصباح في حضور ابنه حسام وعمته بهية وولديها غنى واحمد وعدد من الأصدقاء ، أن لا صحة لما تم تداوله على احد المواقع الإخبارية حول الوضع الصحي للرئيس الحريري ، "فهو والحمدالله بكامل عافيته وسلامته ، يواصل فترة النقاهة المطلوبة بعد الجراحة التي اجريت له برفقة عائلته في العاصمة الفرنسية .