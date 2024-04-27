"الأخبار": "كوماندوس" عراقي في بيروت.. والمهمة "خطف مطلوب"

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه "في خطوة غريبة من نوعها، وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمّري برفقة مدير الاستخبارات العراقية وستة ضباط آخرين إلى بيروت، بشكل سري، من أجل توقيف عراقي مطلوب في بلاده في قضية فساد بملايين الدولارات.