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محليات

"الأخبار": "كوماندوس" عراقي في بيروت.. والمهمة "خطف مطلوب"

2024-04-27 | 03:01
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&quot;الأخبار&quot;: &quot;كوماندوس&quot; عراقي في بيروت.. والمهمة &quot;خطف مطلوب&quot;
"الأخبار": "كوماندوس" عراقي في بيروت.. والمهمة "خطف مطلوب"

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه "في خطوة غريبة من نوعها، وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمّري برفقة مدير الاستخبارات العراقية وستة ضباط آخرين إلى بيروت، بشكل سري، من أجل توقيف عراقي مطلوب في بلاده في قضية فساد بملايين الدولارات.

وأضافت أن "هذه خطوة لا سابق لها، إذ تقتضي القوانين الطلب من السلطات القضائية والأمنية اللبنانية توقيف المطلوب وتقديم طلب لتسليمه إلى بلاده وفق الأصول. وتبيّن أن وفد "الكوماندوس العراقي" نسّق الزيارة مع جهاز أمن الدولة الذي أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمر، فيما لم يتم إطلاع وزير الداخلية بسام المولوي على المهمة العراقية".
"الأخبار": "كوماندوس" عراقي في بيروت.. والمهمة "خطف مطلوب"

محليات

الأخبار

العراق

عبد الأمير الشمّري

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