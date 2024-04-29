كفاح الكسار : مطلقو الرصاص خلال التشييع امس بعكار ليسوا من الجماعة
قال عضو المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية رئيس بلدية ببنين -عكار كفاح الكسار لـ"الجديد" تعليقاً على الظهور المسلح خلال تشييع الشهيدين مصعب سعيد خلف وبلال محمد خلف ان " المظاهر المسلحة مدانة وغير مقبولة ولا مبرر لها".
واضاف: " بدأنا بفتح تحقيق وتواصلنا مع الاجهزة الامنية لكشف من هؤلاء ومن ارسلهم".
وتابع: "مطلقو الرصاص خلال التشييع ليسوا من ابناء الجماعة الاسلامية واذا ثبت ان احدهم اطلق رصاصة فسنسلمه للأجهزة الامنية لأننا لا نؤمن الا بمنطق الدولة"