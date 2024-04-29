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محليات

حصيلة اجتماعات وزير التربية مع الروابط التعليمية... مراسلة الجديد تنقل التفاصيل

2024-04-29 | 12:59
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حصيلة اجتماعات وزير التربية مع الروابط التعليمية... مراسلة الجديد تنقل التفاصيل
حصيلة اجتماعات وزير التربية مع الروابط التعليمية... مراسلة الجديد تنقل التفاصيل


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حصيلة اجتماعات وزير التربية مع الروابط التعليمية... مراسلة الجديد تنقل التفاصيل

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الجمهورية: لا تعويل على أي مشروع سياسي غير منسق بشكل كامل مع الجانب الاميركي
01:46

الجمهورية: لا تعويل على أي مشروع سياسي غير منسق بشكل كامل مع الجانب الاميركي

قال مصدر ديبلوماسي غربي لصحيفة الجمهورية، إنه "لا يعوّل على أيّ مشروع لحل سياسي على جبهة جنوب لبنان، لا يبدو مُنسقاً بصورة كاملة مع الجانب الاميركي، وقد تبدو فرنسا راغبة في الحضور بفعالية وزخم على المسرح، وبلوغ حل، الا انها لا تملك أحادية القرار في هذا الامر، والجميع يعلم ان الولايات المتحدة هي أكثر المعنيين المباشرين ببلوغ هذا الحل وصياغة تسوية سياسية لوقف المواجهات القائمة".

01:46

الجمهورية: لا تعويل على أي مشروع سياسي غير منسق بشكل كامل مع الجانب الاميركي

قال مصدر ديبلوماسي غربي لصحيفة الجمهورية، إنه "لا يعوّل على أيّ مشروع لحل سياسي على جبهة جنوب لبنان، لا يبدو مُنسقاً بصورة كاملة مع الجانب الاميركي، وقد تبدو فرنسا راغبة في الحضور بفعالية وزخم على المسرح، وبلوغ حل، الا انها لا تملك أحادية القرار في هذا الامر، والجميع يعلم ان الولايات المتحدة هي أكثر المعنيين المباشرين ببلوغ هذا الحل وصياغة تسوية سياسية لوقف المواجهات القائمة".

الجمهورية: لبنان يراهن على تأسيس زيارة الرئيس القبرصي إلى بيروت إنعطافة في موقف المجتمع الدولي
01:38

الجمهورية: لبنان يراهن على تأسيس زيارة الرئيس القبرصي إلى بيروت إنعطافة في موقف المجتمع الدولي

تقول مصادر رسمية لصحيفة الجمهورية، بأن "لبنان يراهن على أن تؤسّس زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الى بيروت بعد غد الخميس لانعطافة في موقف المجتمع الدولي، في اتجاه السعي الأكيد للمساعدة الجدية في اعادة النازحين الى بلادهم، وخصوصاً بعد انتفاء الذريعة الأمنية في الكثير من مناطق النزوح في سوريا، الى جانب توفير المساعدة المالية اللازمة أسوةً بدول النزوح التي لا يلقى لبنان مما تلقّاه من مساعدات، سوى الفتات، فيما يعتبر لبنان في رأس قائمة الدول التي تستضيف ما يزيد عن مليون ونصف مليون نازح سوري.

01:38

الجمهورية: لبنان يراهن على تأسيس زيارة الرئيس القبرصي إلى بيروت إنعطافة في موقف المجتمع الدولي

تقول مصادر رسمية لصحيفة الجمهورية، بأن "لبنان يراهن على أن تؤسّس زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الى بيروت بعد غد الخميس لانعطافة في موقف المجتمع الدولي، في اتجاه السعي الأكيد للمساعدة الجدية في اعادة النازحين الى بلادهم، وخصوصاً بعد انتفاء الذريعة الأمنية في الكثير من مناطق النزوح في سوريا، الى جانب توفير المساعدة المالية اللازمة أسوةً بدول النزوح التي لا يلقى لبنان مما تلقّاه من مساعدات، سوى الفتات، فيما يعتبر لبنان في رأس قائمة الدول التي تستضيف ما يزيد عن مليون ونصف مليون نازح سوري.

نداء الوطن: بري وميقاتي تبلغا مضمون الورقة الفرنسية
01:30

نداء الوطن: بري وميقاتي تبلغا مضمون الورقة الفرنسية

علمت صحيفة نداء الوطن، أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تبّلغ من ماغرو مضمون الورقة الفرنسية في موضوع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الجنوب بين إسرائيل وحزب الله"، كما تبلّغ المضمون رئيس مجلس النواب نبيه بري".

01:30

نداء الوطن: بري وميقاتي تبلغا مضمون الورقة الفرنسية

علمت صحيفة نداء الوطن، أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تبّلغ من ماغرو مضمون الورقة الفرنسية في موضوع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الجنوب بين إسرائيل وحزب الله"، كما تبلّغ المضمون رئيس مجلس النواب نبيه بري".

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