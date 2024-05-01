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محليات

قوى الامن عممت صورة مفقودة

2024-05-01 | 08:49
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قوى الامن عممت صورة مفقودة
قوى الامن عممت صورة مفقودة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

" تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة:

مروى شحادة زين العابدين (مواليد عام 2001، لبنانيّة) التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة مشّان- جبيل في الساعة 11،00 من تاريخ 30/04/2024، ولم تعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّها كانت ترتدي سترة سوداء اللون، وحجابًا برتقاليًا، وسروالًا أسود. وهي تُعاني من اضطرابات عقليّة، ونفسيّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم:945853/09، للإدلاء بما لديهم من معلومات" .
 
قوى الامن عممت صورة مفقودة

محليات

قوى الامن الداخلي

قوى الامن

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