الموت يفجع رئيس مجلس السيادة السوداني

وكان محمد عبد الفتاح البرهان، قد تعرض لحادث سير بتاريخ 8 آذار الماضي، في منطقة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة، عندما كان يقود دراجة نارية، لتأتي سيارة مسرعة وتصدمه، لتنقلب دراجته من شدة الحادث، ويسقط على إثرها لمسافة أمتار، وفقا لصحيفة "السوداني".

وحضرت فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وتم القبض على سائق السيارة.