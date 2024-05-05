مفوضية اللاجئين لـ "الشرق الأوسط": لا مؤامرة لإبقاء السوريين في لبنان
أكَّد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن، في حديث لـ "الشرق الأوسط"، أنَّه "لا توجد مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، كما أنَّه لا توجد أجندة خفية في هذا الشأن".
وكشف فرايسن أنَّ المفوضية ستدعو خلال مؤتمر ببروكسل في 27 أيار الحالي، لـ"زيادة الدعم" للنازحين "داخل سوريا، وكذلك في البلدان المجاورة".
وشدَّد على أنَّ الحل لأزمة النازحين هو داخل سوريا، معتبراً أنَّه "إذا أرادت سوريا والمجتمع الدولي عودة مزيد من اللاجئين (إلى بلادهم)، فتجب تهيئة ظروف العودة بشكل أكبر. وهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطات السورية".
ودعا فرايسن: "المجتمعات اللبنانية إلى الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم من استهدافهم بجرائم لم يرتكبوها".