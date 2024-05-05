مفوضية اللاجئين لـ "الشرق الأوسط": لا مؤامرة لإبقاء السوريين في لبنان

أكَّد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن، في حديث لـ "الشرق الأوسط"، أنَّه "لا توجد مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، كما أنَّه لا توجد أجندة خفية في هذا الشأن".