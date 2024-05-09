اضراب تحذيري للاساتذة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية الاسبوع المقبل

ودعت اللجنة إلى الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين في 13 الحالي، "للتعبير عن رفض المتعاقدين التأخير غير المبرر في إقرار التفرغ ولحثِّ مجلس الجامعة على استعادة المبادرة والدفع بالملف نحو خواتيمه".