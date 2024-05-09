الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

لقاء بين "وطن الإنسان" و"مستقلّون من أجل لبنان"..وهذا ما تم بحثه!

2024-05-09 | 07:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لقاء بين &quot;وطن الإنسان&quot; و&quot;مستقلّون من أجل لبنان&quot;..وهذا ما تم بحثه!
لقاء بين "وطن الإنسان" و"مستقلّون من أجل لبنان"..وهذا ما تم بحثه!

استقبل المجلس التنفيذيّ ل "مشروع وطن الإنسان" برئاسة النائب نعمة أفرام ومشاركة فريق الدراسات والأبحاث فيه وفداً موسّعاً من لقاء "مستقلّون من أجل لبنان"، حيث استعرض الجانبان الوضعين الإقليميّ بعامة واللبنانيّ بخاصة وتحدّيات المرحلة، وجرى نقاش مستفيض حول البنود الإصلاحيّة الأساسيّة التي تكفل إعادة بناء مؤسّسات الدولة على أسس حديثة وشفّافة.

خلال اللقاء، أدان المجتمعون بأشدّ العبارات تطوّرات الحرب الدائرة في غزّة والمآسي الهائلة التي سبّبتها بحقّ المدنيين من قتل ويتم وتهجير وتدمير، وأملوا خيراً بالوساطات والمبادرات الدوليّة والأمميّة والعربيّة الساعية إلى تحقيق هدنة ووقف إطلاق النار. وعرضوا لما تشهده الساحة اللبنانيّة من تصعيد ممنهج ومتدحرج، ودعوا إلى بذل كلّ ممكن لتجنيب اللبنانيين المزيد من الويلات والتنبّه لعدم الإنزلاق إلى فخّ الحرب الشاملة.

في شق التجديد في العقد الوطنيّ وترميمه، توافق المجتمعون حول خارطة طريق للخروج من كابوس الحاضر ولتحصين المستقبل من خلال إنهاء الشغور الرئاسيّ وإعادة إنتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة. وشدّدوا على تطبيق الطائف وسدّ ثغراته لتحقيق الانتاجيّة وتفادي التعطيل، مع التأكيد على ثابتة الشراكة الوطنيّة بين العائلات الروحيّة والثناء على دور بكركي الوطنيّ في مدّ الجسور ورعاية التفاهمات وعلى موقف الحاضرة الفاتيكانيّة المتمسكّة بالنموذج اللبنانيّ الفريد وحرصها على الوجود المسيحيّ في الشرق بعامة ولبنان بخاصة.

وأكّد المجتمعون على مسألة اللامركزيّة الموسّعة كمدخل حتميّ للنهوض، وتحقيق الدولة المدنيّة الحديثة، وتطوير القانون الانتخابيّ واستحداث مجلس للشيوخ وإقرار إستقلاليّة القضاء وصون سيادة الدولة وحماية الحدود البحريّة والبرّية وضبطها كاملاً عبر القوى العسكريّة والأمنيّة الشرعيّة، وإقرار الاستراتيجيّة الدفاعيّة مع معالجة جذريّة لأزمة النزوح السوريّة وجعل الأمن القوميّ اللبنانيّ أولويّة في كافة مندرجاته.

وفي شقّ ترميم العقد الاجتماعيّ، توافق المجتمعون أيضاً على حتميّة أساس تقضي بتأمين شبكة أمان اجتماعيّة صحّية شاملة للّبنانيين، وتعزيز البطاقة التمويليّة للأسر الفقيرة، وتمكين اللبنانيين لتحمّل الأوجاع الظرفيّة لعملية الإصلاح الشاملة.

وتطرّقوا لخطّة التعافي الماليّة - الاقتصاديّة المجمّدة، وأكّدوا على حفظ حقوق المودعين وتأسيس صندوق تثمير وتطوير أصول الدولة دون بيعها مع إصلاح إداريّ عميق في مؤسّسات الدولة واعتماد المكننة وتحييدها عن السياسة لتدار الإصلاحات بالحوكمة الرشيدة بشفافيّة وخبرة مع الإشراف والرقابة، وتحقيق التوازن الماليّ في الموازنات. وأجمعوا على أهميّة ترميم الطبقة المتوسّطة ودعم الإنتاج الوطنيّ، فضلاً عن تحفيز الاقتصاد الشرعيّ والحد من غير الشرعيّ ودعم نشاط المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، واعتماد سياسة ماليّة وضرائبيّة هادفة وعادلة، وإعادة هيكلة المصارف مع توزيع عادل للخسائر، وتحفيز بيئة إنتاجيّة واستقطاب رؤوس الأموال عبر تطوير القوانين المشجّعة للاستثمارات وتحفيز خلق فرص العمل وتطوير بنى تحتيّة تواكب الحداثة والتطوّر.

لقاء بين "وطن الإنسان" و"مستقلّون من أجل لبنان"..وهذا ما تم بحثه!

محليات

مشروع وطن الانسان

نعمة افرام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
علي بركة : أميركا بدأت تضغط على "إسرائيل" لوقف الحرب على القطاع
معلومات الجديد: اجتماع بكركي تمهيدي يتبعه اجتماع ثاني مع المنظمات الدولية وسفراء الدول المعنية ليصدر بعدها ورقة تتضمن موقف بكركي من ملف النزوح السوري

اقرأ ايضا في محليات

نواب "الجمهورية القوية" للمفوض السامي لشؤون اللاجئين: "لبنان غير مهيأ أن يكون بلد لجوء"
08:32

نواب "الجمهورية القوية" للمفوض السامي لشؤون اللاجئين: "لبنان غير مهيأ أن يكون بلد لجوء"

رفع نواب الجمهورية القوية، ورقة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، على الشكل التالي:

08:32

نواب "الجمهورية القوية" للمفوض السامي لشؤون اللاجئين: "لبنان غير مهيأ أن يكون بلد لجوء"

رفع نواب الجمهورية القوية، ورقة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، على الشكل التالي:

علي بركة : أميركا بدأت تضغط على "إسرائيل" لوقف الحرب على القطاع
Play
08:19
Play

علي بركة : أميركا بدأت تضغط على "إسرائيل" لوقف الحرب على القطاع

علي بركة : أميركا بدأت تضغط على "إسرائيل" لوقف الحرب على القطاع

08:19

علي بركة : أميركا بدأت تضغط على "إسرائيل" لوقف الحرب على القطاع

علي بركة : أميركا بدأت تضغط على "إسرائيل" لوقف الحرب على القطاع

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024