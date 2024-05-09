بعد فقدانه الثلاثاء الماضي .. عثر عليه جثة مقابل شاطئ الهري
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري تمكنت، الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، من العثور على جثة الشاب، السوري الجنسية، الذي كان فقد الثلثاء الماضي مقابل شاطئ الهري".
وأوضحت المديرية أن "عمليات البحث والمسح الميداني الشامل برا وبحرا بدأت منذ لحظة ورود البلاغ الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني واستمرت حتى اليوم الى ان تم العثور عليه على بعد ٥٠٠ م من شاطئ الهري. وتم نقل الجثة الى مرفأ البترون عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة".