بعد فقدانه الثلاثاء الماضي .. عثر عليه جثة مقابل شاطئ الهري

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري تمكنت، الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، من العثور على جثة الشاب، السوري الجنسية، الذي كان فقد الثلثاء الماضي مقابل شاطئ الهري".