نازك عودة تقرر دفن إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتفريطها بالمكان الاحب الى قلب زوجها ببيعها قصر قريطم

عاجل
نزيه متى لـ وهلق شو: نرفض مبدأ الحوار لأنه يخلق أعرافاً وانتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يحصل بموجب الدستور
نزيه متى لـ وهلق شو: نرفض مبدأ الحوار لأنه يخلق أعرافاً وانتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يحصل بموجب الدستور
مارك ضو لـ وهلق شو: السفير السعودي يتكلم عن خيار ثالث وآلية للوصول إلى هذا الخيار وهم مع اي صيغة تسمح بالتلاقي والوصول إلى جلسة في مجلس النواب وانتخاب رئيس
مارك ضو لـ وهلق شو: السفير السعودي يتكلم عن خيار ثالث وآلية للوصول إلى هذا الخيار وهم مع اي صيغة تسمح بالتلاقي والوصول إلى جلسة في مجلس النواب وانتخاب رئيس
أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب لـ وهلق شو: ما لم يكون هنالك هدنة في غزة لن يكون هنالك وقفاً لإطلاق النار في لبنان ولا حل دون إرادة سياسية
أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب لـ وهلق شو: ما لم يكون هنالك هدنة في غزة لن يكون هنالك وقفاً لإطلاق النار في لبنان ولا حل دون إرادة سياسية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
20 o
AlJadeedTv
البقاع
14 o
AlJadeedTv
الجنوب
20 o
AlJadeedTv
الشمال
20 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
20 o
AlJadeedTv
متن
20 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

نازك عودة تقرر دفن إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتفريطها بالمكان الاحب الى قلب زوجها ببيعها قصر قريطم

2024-05-12 | 09:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نازك عودة تقرر دفن إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتفريطها بالمكان الاحب الى قلب زوجها ببيعها قصر قريطم
نازك عودة تقرر دفن إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتفريطها بالمكان الاحب الى قلب زوجها ببيعها قصر قريطم

أحمد مازن - منذ ان سطع نجم الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الثمانينات من القرن الماضي أصبح لمنطقة قريطم عنوانا جديدا وهو ما عرف بقصر قريطم، هذا القصر الذي اتخذه الرئيس الشهيد منزلا له ومقرا منذ ان اشتراه من ال صالحة، بات مركزا وطنيا له رمزية خاصة للبنانيين عموما ولأهل بيروت خصوصا، فالرئيس الشهيد عندما تولى مهامه كرئيس للحكومة في نهاية العام 1992 بدأ عمله السياسي الرسمي من هذا القصر الذي اتخذه مقرا له، لعقد اجتماعاته ولقاءاته قبل انتقاله الى القصر الحكومي في الصنائع، حيث عمد حينها الى اعادة تأهيل مقر الرئاسة الثالثة ليصبح مكانا مرموقا بالموقع ومركز ثقل للسياسة اللبنانية.

ومنذ بدء حقبة العمل السياسي للرئيس الحريري بات قصر قريطم يعتبر محطة بارزة واساسية لزوار رئيس الحكومة من رسميين ووفود شعبية، كما ارتبط هذا القصر باحداث كثيرة حيث استضاف فيه الرئيس الشهيد  كبار الرؤساء والقادة تكريما لهم.

بعد ذلك كبر حلم الرئيس وقرر توسعة هذا القصر ليكون ليصبح قصرا كبيرا يضم مكانا للاقامة والاستقبال والعمل، مع المحافظة على القصر القديم الذي حوله الى مقر ضيافة لكبار الزوار، لذلك هو عمد على بناء مبنى مجاور للقصر الأساسي  وجعل الطوابق الثلاثة الأولى مكاتب لفريق عمله ومعاونيه، واتخذ من الطابق الرابع مقرا لمكاتبه وقاعات لاجتماعاته، أما الطابق الخامس فكان يضم مكتبه الخاص وقاعات الاستقبال الكبرى التي كانت تضج بالزوار والمراجعين صباح كل يوم، لا سيما نهار يوم الجمعة حيث كان يعقد كل لقاءاته واستقبالاته في قريطم، اما الطوابق العليا فكانت مخصصة لسكنه الخاص لا سيما الطبقة السابعة، اما الطبقة السفلية للمبنى فكانت تتسع لالاف من الاشخاص وهي تشهد على اهم المناسبات السياسية والاجتماعية والمآدب حتى المناسبات الخاصة المتعلقة به وبعائلته.

لذلك فان خبر بيع السيدة نازك لقصر قريطم شكل صدمة كبيرة لمحبي الرئيس الشهيد لما يمثل هذا القصر من رمزية وطنية مرتبطة بآل الحريري وبزعامة الرئيس الشهيد اللبنانية والعربية، خصوصا ان اخبار بيع هذا العقار تم التداول بها مرات عدة، ولكن يبدو ان هذه المرة بات هذا الخبر واقعا ماساويا، باعتبار ان بيع هذا القصر هو بمثابة طي موسوعة تاريخية ثمينة لا يمكن محوها  من ذاكرة لبنان وشعبه مهما مرت السنوات.

وللأسف يبدو ان  قصر قريطم سيلتحق بالارث الغني الذي تركه الرئيس الشهيد بعدما قررت عقيلته نازك بيع او اغلاق الكثير من المؤسسات التربوية والصحية والثقافية، وهي التي ارتأت ذلك بإرادتها من خلال اصرارها الابتعاد عن كل ما يرتبط بارث زوجها المشرف لاسباب مجهولة وغير معروفة، مكتفية بإصدار بيانات ورسائل حب وحنين في مناسبات محدودة لكنها لا تغني ولا تسمن من جوع، بينما كان المطلوب منها المحافظة وعن قرب على كل ما هو له علاقة وارتباط بالرئيس الشهيد واستمرار العمل بمسيرته لاستكمال مشروعه بالفعل وليس بالمشاعر فقط، كما كان الاجدى من المقربين منها لا سيما اولادها وعلى راسهم  عدي الشيخ المسؤول عن ملف العقارات، بتقديم النصح لها للقيام باعمال خيرية عن روح الرئيس الحريري تخلد ذكراه  وهو الذي قدم لها ولعائلتها الكثير في حياته وبعد مماته.

ولكن فان السيدة نازك عودة لم تكن وفية للامانة الذي تركها لها زوجها الشهيد، بل عمدت الى التفريط بارثه، كما اخلفت بالوعد الذي قطعته على نفسها اثر استشهاده  بالاستمرار بإبقاء قصر قريطم مفتوحا والمحافظة على جميع مؤسسات الحريري والموظفين فيها.
نازك عودة تقرر دفن إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتفريطها بالمكان الاحب الى قلب زوجها ببيعها قصر قريطم

محليات

رفيق الحريري

نازك عودة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصدر مطلع لـ"الأنباء الكويتية": شهر حزيران مفصلي لانتخاب رئيس!
"المشهد يتكرر" في ليالي السبت.. تظاهرات كبرى ضد نتنياهو!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024