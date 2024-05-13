مراسلة الجديد تنقل آخر المستجدات حول حادثة الغرق التي وقعت قبالة شاطئ جبيل

اعلن حزب الله في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، نصب مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت، عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏"