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محليات

مراسلة الجديد تنقل آخر المستجدات حول حادثة الغرق التي وقعت قبالة شاطئ جبيل

2024-05-13 | 07:29
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مراسلة الجديد تنقل آخر المستجدات حول حادثة الغرق التي وقعت قبالة شاطئ جبيل

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مراسلة الجديد تنقل آخر المستجدات حول حادثة الغرق التي وقعت قبالة شاطئ جبيل

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حزب الله: استهدفنا جنود العدو غرب ثكنة ‏برانيت وعند موقع الجرداح ووقوع قتلى وجرحى
08:40

حزب الله: استهدفنا جنود العدو غرب ثكنة ‏برانيت وعند موقع الجرداح ووقوع قتلى وجرحى

اعلن حزب الله في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، نصب مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت، عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏"

08:40

حزب الله: استهدفنا جنود العدو غرب ثكنة ‏برانيت وعند موقع الجرداح ووقوع قتلى وجرحى

اعلن حزب الله في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، نصب مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت، عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏"

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