هادي أبو الحسن : جنبلاط زار بنشعي ولن نرفض هبة المليار يورو

اصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تعميما الى جميع المؤسسات العامة والصناديق والمصالح المستقلة والمؤسسات التي تمول جزئيا او كليا من الدولة، طلب فيه إيداع مجلس الخدمة المدنية كل المعلومات المتعلقة بالرواتب والاجور.
كتب الصحافي أحمد مازن مقالاً جاء فيه: "طالعنا ريكاردو كرم بدفاع سفيه ومدفوع عن بيع قصر قريطم من قبل السيدة نازك عوده الى الجامعة اللبنانية الاميركية، وهو اعتبر في دفاعه ان صفقة البيع أتت للمحافظة على التراث وتحويل القصر ليكون منفعة علمية، ولكن فات ريكاردو كرم ان من يريد تخليد ذكرى الرئيس الحريري فعلا، عليه القيام بأعمال خيرية عن روحه، او المساهمة في إنشاء مركز يحمل اسم الرئيس الشهيد ويحاكي مشروعه حتى ولوكان قصر قريطم بحد ذاته، ولكن ما شهدناه للاسف هي صفقة عقارية أرادت من خلالها السيدة نازك الاستفادة من ثمن القصر بهدف زيادة ثروتها وثروة ابنها عدي الشيخ."
إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي بعد ظهر اليوم في السرايا وبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة.