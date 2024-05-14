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محليات

اللقاء النيابي المستقل: لمقاربة ملف النزوح السوري بإطار وطني يتماشى مع مصلحة لبنان العليا

2024-05-14 | 11:46
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اللقاء النيابي المستقل: لمقاربة ملف النزوح السوري بإطار وطني يتماشى مع مصلحة لبنان العليا
اللقاء النيابي المستقل: لمقاربة ملف النزوح السوري بإطار وطني يتماشى مع مصلحة لبنان العليا

رأى اللقاء النيابي المستقل الذي يضم تكتل "الاعتدال الوطني" و"لبنان الجديد" ونواب من "كتلة صيدا" في بيان عقب اجتماع له ان "ملف النازحين السوريين هو جرح نازف منذ العام ٢٠١١ تفاقم وما زال بكافة آثاره وتبعاته على الوطن والمجتمع اللبناني."

وتابع اللقاء في بيانه : "من هنا نتطلع إلى جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم غد لمناقشة ملف "النزوح السوري" آملين أن يُقارب هذا الموضوع من الجميع ضمن إطار وطني يتماشى مع مصلحة لبنان العليا واللبنانيين من جهة، والبعد الإنساني المحكوم بالموضوعية والواقعية بعيداً عن أي تحريض أو مزايدات سياسية من جهة أخرى،

كما نطالب الحكومة اللبنانية بتسريع معالجة عبء النزوح السوري مع مراعاة البعد الإنساني وتصنيف النازحين إلى نازحين سياسيين ونازحين إقتصاديين وتطبيق القوانين اللبنانية على الفئة الثانية وتفعيل الإتفاقية التي وقعها لبنان عام ٢٠٠٣ مع المفوضية العامة لشؤون اللاجئين، وندعو الحكومة إلى متابعة التواصل مع الدول المانحة لتغطية عبء وتبعات النازحين السوريين من خلال هبات غير مشروطة على أن يذهب ٥٠% من هذه الأموال على الأقل للبنى التحتية ودعم المجتمع المضيف."

واضاف البيان: "نأمل من إثارة هذه القضية المفصلية التي تأتي في ظل فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال أن تكون حافزاً لإنجاز استحقاقاتنا الدستورية وأهمها إنتخاب رئيس للجمهورية، وأن نعي المصالح الوطنية في إستغلال كل فرصة وطنية ومساحة مشتركة قادرة على إخراجنا من أزماتنا ومن تلك المراوحة التي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً ومضنياً على لبنان واللبنانيين."

 
 
اللقاء النيابي المستقل: لمقاربة ملف النزوح السوري بإطار وطني يتماشى مع مصلحة لبنان العليا

محليات

مجلس النواب

النزوح

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