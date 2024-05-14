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محليات

مسيّرة تستهدف سيارة على طريق عام صور - الحوش ووقوع اصابات

2024-05-14 | 15:42
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مسيّرة تستهدف سيارة على طريق عام صور - الحوش ووقوع اصابات
مسيّرة تستهدف سيارة على طريق عام صور - الحوش ووقوع اصابات

استهدفت مسيّرة اسرائيلية معادية بـ 3 صواريخ سيارة على طريق عام صور-الحوش ما ادى الى وقوع اصابات بحسب ما افاد مراسل "الجديد".

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