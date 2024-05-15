بدء وصول النواب الى ساحة النجمة للمشاركة في جلسة مناقشة ملف النزوح والهبة الاوروبية

النائب أسامة سعد من مجلس النواب: قبول الهبات من اختصاص الحكومة لكن يبدو أن رئيس الحكومة محتار في أمره ويتوه عنه القرار فيلجأ الى مجلس النواب فهو لا يجمع الحكومة لتقرر بشأن الهبة الأوروبية