القاضي منصور أصدر مذكرات وجاهية في حق قتلة باسكال سليمان

وكان، بحسب ما اشارت الوكالة، تمّ سوق الموقوفين من مكان احتجازهم من مخابرات الجيش صباح امس الى قصر العدل في بعبدا، وعند الثامنة والربع وصل الجزء الاول منهم، وهم ثلاثة، وسط اجراءات أمنية مشددة لمخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي داخل قصر العدل، فيما تم اغلاق دائرة القاضي منصور وفقا لاشارته، ومنع الجميع من دخول الدائرة، ليبدأ التحقيق عند التاسعة صباحا في حضور وكلاء المدعين ووكلاء حزب "القوات".

واستمر التحقيق سبع ساعات مع الموقوفين كل على حدة، ليصدر بعدها القاضي منصور مذكرات وجاهية في حقهم.

وكان منصور قد قسّم الملف إلى اثنين، ومن المقرّر أن يستكمل التحقيق مع سائر افراد العصابة الأسبوع المقبل.