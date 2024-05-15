بدء جلسة مجلس النواب برئاسة بري لمناقشة ملف النزوح السوري والهبة الاوروبية

النائب مروان حمادة لـ"الجديد": تنازلنا عن بعض الأمور لتأمين الاجماع حول ملف النازحين ولكن هناك اموراً نعتبرها بديهية للانتقال التدريجي تؤدي الى الاخراج الممنهج للنازحين الى المناطق الآمنة ونحن نعطي ميقاتي الغطاء للذهاب الى سوريا في حال وجهت له دعوة