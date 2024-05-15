باسيل: أزمة النزوح هي نتيجة مخطط لتفكيك دول المنطقة بما يخدم إسرائيل وعملية الفرز السكاني وإجبارهم على الهجرة يأخذنا إلى كيانات أحادية

باسيل: اول المعرقلين لعودة النازحين السوريين هي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي ترفض حتى اليوم تسليمنا لوائح واسماء النازحين وأطلب تشريع قوانين جديدة تلحظ حالات معيّنة من الهجرة والنزوح