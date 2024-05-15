عدوان: نحن لا نمارس السيادة الوطنية لا في لبنان ولا في الخارج و يجب التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين و من يريد أن يساعد الشعب السوري فليساعدهم في سوريا لا في لبنان