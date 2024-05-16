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محليات

نداء الوطن: بري لم يرد المناقشة بل أراد إنهاء الجلسة

2024-05-16 | 01:26
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نداء الوطن: بري لم يرد المناقشة بل أراد إنهاء الجلسة
نداء الوطن: بري لم يرد المناقشة بل أراد إنهاء الجلسة

روت مصادر نيابية بارزة لصحيفة نداء الوطن، وقائع جلسة البرلمان أمس، فقالت: «جرى في جلسة البرلمان أمس تقديم توصيتين:
الاولى، اتفقت عليها مجموعة كتل، والثانية قدمها تكتل «الجمهورية القوية».

وأضافت: "الفارق بين التوصيتين على الرغم من التقاطع بينهما هو أنّ توصية الكتل التي تضم 9 بنود هي فضفاضة وإنشائية ولا تتضمّن اية خطة عملية، بل تتكلم على كل شيء من الحدود الى الحكومة السورية والدول المانحة وقانون قيصر وتأليف لجان بعد مرور 11 عاماً على أزمة النزوح .

اما التوصية الثانية، فكانت واضحة بالقول إنّ الحكومة التي بدأت اجراءاتها في شأن النزوح السوري، عليها أن تكمل عملها انطلاقاً من ان كل وجود غير شرعي يجب إخراجه من لبنان. ولا همّ اذا ما اعترض الاتحاد الأوروبي أو الحكومة السورية على ذلك، فلبنان اتخذ قراراً سيادياً، وعلى الحكومة أن تمضي في إجراءاتها. وكذلك على المجلس النيابي أن يمضي الى المزيد من دعم الحكومة وتحفيزها وتشجيعها في هذا المسار، ما يعني توجيه رسالة الى كل المعنيين في العالم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراتها. وكان يؤمل أن تشكّل هذه الجلسة نوعاً من غطاء لمواصلة الدينامية التي انطلقت".

وتابعت المصادر: "الخوف الآن هو من أن تضرب توصية الكتل ببنودها التسعة الدينامية المتعلقة بإنهاء الوجود السوري غير الشرعي في لبنان".

وأشارت الى أنّ الرئيس بري عندما قيل له في آخر الجلسة إنّ هناك توصيتين، أجاب: «صدقت التوصيتان. لم يرد المناقشة، بل أراد إنهاء الجلسة».
 
نداء الوطن: بري لم يرد المناقشة بل أراد إنهاء الجلسة

محليات

صحيفة نداء الوطن

نبيه بري

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إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في المنامة، قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستبدأ اعمالها ظهرا في البحرين.

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إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في المنامة، قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستبدأ اعمالها ظهرا في البحرين.

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