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محليات

الجمهورية: على لبنان أن يمارس أقصى درجات الحذر من انزلاق الامور الى مواجهات صعبة

2024-05-16 | 01:34
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الجمهورية: على لبنان أن يمارس أقصى درجات الحذر من انزلاق الامور الى مواجهات صعبة
الجمهورية: على لبنان أن يمارس أقصى درجات الحذر من انزلاق الامور الى مواجهات صعبة

كتبت صحيفة الجمهورية، "على الخط الجنوبي، فقد شهدت المنطقة الحدودية توتراً متزايداً على امتداد خط الحدود من الناقورة الى جبل الشيخ، في وقت توالت فيه تحذيرات الموفدين الأجانب من امتداد الحرب في غزة الى لبنان".

وبحسب معلومات موثوقة للجمهورية، فإنّ "جديد هذه التحذيرات هو قديم، نقلته مستويات رفيعة غربية في الساعات الأخيرة، ومفاده «أنّ على لبنان أن يمارس اقصى درجات الحذر من انزلاق الامور الى مواجهات صعبة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القرار 1701، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في منطقة عمله، الى جانب عمل قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب – اليونيفيل، وتسهيل مهامها من قبل مختلف الاطراف".

وأعربت هذه المستويات عن خوف كبير لديها من انّ التطورات المتسارعة في منحى تصعيدي واضح، تنذر بانحدار الامور الى واقع يخرج عن السيطرة، وهو ما يؤكّد الحاجة الى حل سياسي عاجل، يرسّخ الامن والاستقرار في المنطقة، ويتيح اعادة السكان الى بيوتهم (على جانبي الحدود).
الجمهورية: على لبنان أن يمارس أقصى درجات الحذر من انزلاق الامور الى مواجهات صعبة

محليات

صحيفة الجمهورية

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