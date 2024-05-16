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محليات

قوى الأمن أوقفت مروجين مخدرات في هذه المناطق!

2024-05-16 | 02:50
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قوى الأمن أوقفت مروجين مخدرات في هذه المناطق!
قوى الأمن أوقفت مروجين مخدرات في هذه المناطق!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلَّتَي حيّ السّلّم والعمروسية.
  على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويتهما، وهما: ح. ش. (من مواليد 2002، لبناني) د.ر. (من مواليد 2004، سوري).
بتاريخ 07-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة حيّ السّلّم أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية -تم ضبطها- تبيّن أنها مسروقة من محلة زقاق البلاط بتاريخ 12-04-2024.
وبتفتيشهما والدراجة، تم ضبط: 
- مسدس حربي مع ممشط وطلقات صالحة للاستعمال.
- 33 علبة بلاستيكيّة بداخلها مادة باز الكوكايين.
- 6 اكياس بداخلها مادة السالفيا.
- أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف.
- مبلغ مالي.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلّتَي حي السلم والعمروسية على متن الدراجة التي أوقفا على متنها.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
قوى الأمن أوقفت مروجين مخدرات في هذه المناطق!

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ميقاتي: للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان والقطاع
04:06

ميقاتي: للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان والقطاع

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في المنامة، قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستبدأ اعمالها ظهرا في البحرين.

04:06

ميقاتي: للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان والقطاع

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في المنامة، قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستبدأ اعمالها ظهرا في البحرين.

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