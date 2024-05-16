بالفيديو - غارة اسرائيلية على جبل الريحان

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في القمة العربية في المنامة، أنه "يسرّني أن أتقدّم بالشكر أولًا لمملكة البحرين، قيادةً وشعبًا، على احتضانِها قادةَ العربِ على أرضِها في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بعالمنا العربي... والشكر موصولٌ إلى المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة، على كل الجهود التي بذلتها خلال ترؤسها الدورة السابقة".