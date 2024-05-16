بالفيديو - غارة اسرائيلية على جبل الريحان

غارة اسرائيلية على جبل الريحان pic.twitter.com/m2wMcHsA8L
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 16, 2024
غارة اسرائيلية على جبل الريحان pic.twitter.com/m2wMcHsA8L
أصدرت المقاومة الاسلامية البيان التالي:
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في القمة العربية في المنامة، أنه "يسرّني أن أتقدّم بالشكر أولًا لمملكة البحرين، قيادةً وشعبًا، على احتضانِها قادةَ العربِ على أرضِها في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بعالمنا العربي... والشكر موصولٌ إلى المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة، على كل الجهود التي بذلتها خلال ترؤسها الدورة السابقة".
لقاء خاص مع الكاتب السياسي عبد الوهاب بدرخان في المنامة